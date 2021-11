Barcellona, l’ex Iniesta: “Voglio tornare a casa mia”

Molti ex calciatori del Barcellona pronti al rientro per aiutare la squadra

Il Barcellona potrebbe riabbracciare due ex calciatori che fecero grandi la squadra di Guardiola. La prima novità, secondo quanto riporta Sport, è che Dani Alves può tornare al Barcellona. Laporta e Alemany, i due massimi dirigenti catalani, hanno già dato il loro ok e mancava solo quello del neo allenatore Xavi Hernández. Ottenuta la sua approvazione, il difensore brasiliano, svincolato dopo la risoluzione del contratto con il San Paolo, è libero di firmare con il suo ex club. A 38 anni, Dani Alves si accontenterà di uno stipendio basso, considerando i problemi economici del Barcellona. Altro ritorno imminente potrebbe essere quello di Andres Iniesta che gioca in Giappone. L'ex del Barcellona ha detto: "Non so cosa accadrà in futuro, ma un giorno mi piacerebbe tornare al Barcellona, ​​non so in che veste. Voglio tornare a casa mia per aiutare gli altri. Vorrei prendere la patente da allenatore, ma non so se allenerò. Adesso non mi fa molto piacere vedere il Barcellona così, vedere come soffrono i compagni di squadra, i nuovi arrivati ​​che non riescono a raggiungere i risultati sperati, i tifosi. Quando coloro che ami soffrono, fa male " ha detto Iniesta.