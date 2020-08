Barcellona, l’ex presidente Gaspart: “Futuro Messi? Vi dico dove andrà a giocare…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex presidente del Barcellona Joao Gaspart ha commentato i temi caldi dell’ambiente catalano. Dalla sfida in Champions League di sabato sera contro il Napoli, fino al futuro di Lionel Messi, molto discusso nell’ultimo periodo.

Gaspart: “Attenzione al Napoli. Messi resta o al massimo in Cina”

“Non seguo la serie A con continuità, ma posso dire che il Napoli è una squadra attrezzata ed in grado di mettere in difficoltà il Barcellona”, ha esordito Gaspart in relazione al match di ritorno degli ottavi di finale tra blaugrana e azzurri. “Non sappiamo se Insigne giocherà, ma Gattuso avrà cambi all’altezza. Barcellona-Napoli sarà una partita emozionante”.

E sul futuro di Messi: “Sinceramente mi sento di escludere che Messi l’anno prossimo possa giocare in Italia e nell’Inter”, ha detto l’ex patron sul mercato catalano. “Sarà ancora un giocatore del Barcellona, spero lo sia ancora per altri tre anni. Al massimo dopo l’Europa credo possa andare in Cina. Leo è un uomo molto intelligente oltre ad essere un campione. Vuole sempre essere al massimo livello”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE