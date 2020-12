Barcellona, l’ex presidente Laporta: “Messi è stato ingannato. Ecco cosa vuole più dei soldi…”

Joan Laporta sa bene cosa serve al Barcellona e cosa serve a Lionel Messi per rimanere in maglia blaugrana. L’ex presidente dei catalani, nuovamente candidato per vestire ancora i panni del numero uno del club, ha parlato a Cadena COPE del futuro della Pulce argentina e del club.

Laporta: “Messi? Non è questione di soldi ma di…”

“Leo vuole il Barcellona”; ha esordito con fermezza Laporta. “E quello che voglio io è restituirgli la felicità. Non si tratta di soldi. Non ne vuole di più. Vuole una squadra competitiva. Messi è stato ingannato ed è questa la cosa più grave. Lui è un vincente e non sopporta vedere altri club vincere e alzare trofei come la Champions League”.

E ancora: “L’ultima volta che gli ho parlato è stato a ottobre. Gli sono molto grato per tutto quello che ha fatto per il Barcellona. Lo conosco da quando aveva 16 anni ed è una persona straordinaria. C’è stima e rispetto reciproci. Cosa fare per farlo rimanere? Prima di tutto occorre essere all’interno del club per fargli una proposta. Ma questa dovrà essere fantasiosa e credibile. Leo vuole avere una squadra che riporti la gioia”.