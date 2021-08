Barcellona, l’ex Valverde : “Meglio non sapere la verità su Messi…”

L'ex tecnico del Barcellona è intervenuto sulla vicenda legata all'addio di Messi al club blaugrana.

DICHIARAZIONI - Ripercorrendo la sua avventura sulla panchina del Barcellona, il tecnico spagnolo si è così espresso: "Non ho esitato quando mi hanno chiamato. L'ho vista come una buona opzione ed era un'esperienza che dovevo fare". Sull'addio di Messi al Barcellona, ha dichiarato : "Queste cose non si possono dire, fanno parte del mistero. È meglio che la gente non lo sappia". A proposito di un suo ritorno in panchina, il tecnico spagnolo dichiara di sentirsi pronto ed è in cerca di un progetto stimolante. Dopo il Barcellona, Valverde ammette di essersi preso un periodo di pausa.