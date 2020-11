Barcellona, l’ex vice di Setien si separa dal club e polemizza: “Difficile cambiare una situazione così complicata”

Eder Sarabia saluta ufficialmente il Barcellona. Passato alla cronaca per i conflitti e i modi poco graditi all’interno del gruppo squadra, specialmente nei confronti di Suarez e Messi, l’ex vice allenatore, spalla di Quique Setien, lascia definitivamente la società blaugrana alla quale era ancora legato contrattualmente. Così come tutta l’esperienza nella società catalana, anche l’addio è pieno di nubi e polemiche.

Eder Sarabia: addio al veleno al Barcellona

Attraverso una sorta di lettera pubblicata sui proprio canali social, l’ex vice di Quique Setien sulla panchina blaugrana ha pubblicato alcune parole davvero pesanti nei confronti del Barcellona. “Finalmente oggi io, Fran e Jon (collaboratori di Setien ndr) siamo riusciti a risolvere il contratto che, incomprensibilmente, ci vincolava ancora al Barcellona”, ha scritto Sarabia. “Non era l’accordo che ci sarebbe corrisposto, ma quello che abbiamo accettato è stato per finire qui e chiudere questa vicenda pensando al futuro”.

E ancora: “È evidente che il club stia attraversando una situazione preoccupante, qualcosa che quando arrivi si percepisce chiaramente fin da subito e che influenza direttamente il rendimento sportivo. Uno crede sempre di poter aiutare dall’interno a risolvere le cose, ma a noi, nonostante il massimo impegno e davvero tutto lo sforzo possibile non ci siamo riusciti e ci è risultato impossibile farlo”.

Infine, per addolcire la dose: “Lascio con tristezza e con la speranza che le cose al Barcellona possano cambiare e che si possa tornare ad ammirare quella squadra che per anni ha fatto vedere calcio come nessuno. Visca Barca”.