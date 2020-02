Barcellona, l’ex vicepresidente Mestre: “Ritorno Neymar? Possibile, ma deve smettere di fare feste in Brasile”

Tiene ancora banco la possibile operazione di mercato secondo cui Neymar potrebbe fare ritorno al Barcellona. A parlarne, questa volta, è l’ex vicepresidente del club blaugrana Jordi Mestre. Intervistato da Mundo Deportivo, l’ex dirigente blaugrana ha commentato le voci insistenti della scorsa estate e la possibilità futura di rivedere O’Ney in Catalogna.

POSSIBILE SE… – “I giocatori del Barcellona avevano chiesto il suo ritorno”, ha ammesso Mestre. “Ma non hanno fatto pressioni sul club. Se fosse tornato e il club ne avesse beneficiato, non avrei avuto problemi. Sul piano sportivo potrebbe tornare, ma ad una serie di condizioni. In primo luogo, il Psg deve essere d’accordo, quindi dovrebbe ritirare la sua causa e riconoscere che si sbagliava e, dopo… beh, Neymar dovrebbe smettere di fare tutte quelle feste in Brasile per il suo compleanno”.