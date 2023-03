Barcellona, vicepresidente Yuste conferma: “Siamo in contatto con Messi”

Il vicepresidente del Barcellona , ​​​​ Rafa Yuste , nella conferenza stampa di presentazione della decima edizione della 'Barça Academy World Cup' ha confermato che la società è in contatto con l'entourage di Leo Messi per tentare il ritorno della stella argentina. Il braccio destro di Joan Laporta, che crede che "le belle storie nella vita debbano finire bene" , si è detto a favore del ritorno del miglior giocatore nella storia del club catalano.

"Messi e la sua famiglia conoscono l'affetto che provo per loro. Ho partecipato alle trattative che purtroppo non hanno portato al prosieguo dell'avventura di Leo al Barcellona. Se parliamo di Masia e del calcio di base, parliamo di Messi. Ovviamente mi piacerebbe vederlo tornare. Per quello che potrebbe rappresentare a livello sportivo, sociale ed economico. Siamo in contatto con loro, sì lo confermo".