Barcellona, lo strano caso di Koeman: non può sedersi in panchina per gare ufficiali per colpa di… Setien

Curiosa indiscrezione che arriva dalla Spagna e che vede il Barcellona e Ronald Koeman protagonisti. Secondo Cadena Cope, il neo allenatore dei blaugrana non potrebbe ancora sedersi in panchina a guidare la squadra. Almeno non in gare ufficiali, come quelle che tra poco più di una settimana vedranno impegnati Messi e compagni.

Barcellona: Setien… blocca Koeman

Da quanto si apprende, infatti, nonostante Koeman abbia diretto le recenti amichevoli blaugrana, pare che questa eccezione non verrà confermata anche per le partite di Liga. Il motivo è da ricollegarsi al licenziamento di Quique Setien che non sarebbe ancora del tutto ufficiale.

La RFEF, la Federazione spagnola, non ha ancora dato il via libera al cambio di allenatore in quanto tra Barcellona e Setien ci sarebbero ancora affari in sospeso in merito ad un accordo di rescissione e una sorta di buonuscita che l’ex mister vorrebbe dato che contrattualmente avrebbe avuto un altro anno.

Questa situazione, lascia Koeman in un limbo che gli potrebbe impedire di guidare il Barcellona in gare ufficiali. La prima “vera” partita sarà in campionato contro il Villarreal. Il tempo stringe e le parti devono trovare una soluzione altrimenti i blaugrana non avranno un allenatore a bordo campo all’esordio in Liga…