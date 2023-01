Barcellona, l’umiltà di Pedri: “Premio MVP? Lo meritava Ter Stegen”

Il Barcellona ha battuto il Betis in Supercoppa di Spagna e si troverà ora in finale a giocarsi il titolo contro il Real Madrid. Nel match disputato nella notte, a prendersi la scena Pedri . Il centrocampista è stato autore di un'ottima gara e ha anche realizzato il penalty decisivo nella lotteria dei rigori.

Un fattore decisivo per l'assegnazione in suo favore del premio come MVP della gara. Eppure, lo stesso giocatore, dopo la partita, ha "ceduto" almeno a parole il trofeo vinto al suo compagno di squadra Ter Stegen. Il portiere, infatti, è stato eccezionale nel corso della gara e, secondo Pedri, avrebbe meritato di più quel riconoscimento.