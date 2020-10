Barcellona, manita in campo e… poker fuori: Ter Stegen, Piqué, De Jong e Lenglet rinnovano con maxi clausole

Sorride il Barcellona che all’esordio in Champions League rifila ben 5 reti al Ferencvaros aggiudicandosi i primi tre punti del girone e rispondendo alla vittoria della Juventus, inserita nel suo stesso gruppo. Se in campo sono arrivati ben cinque gol, al termine della gara ne sono arrivati altri 4, si fa per dire.

La società, infatti, ha annunciato in una volta sola un fantastico poker di rinnovi che vede Ter Stegen, Piqué, Lenglet e De Jong protagonisti con tanto di maxi clausole per evitare “scippi”.