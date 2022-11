Barcellona, maxi squalifica per Pique e Lewandowski

La decisione per i due giocatori

La doppia espulsione di Lewandowski e Piqué contro l'Osasuna costa caro al Barcellona. L'attaccante polacco è stato squalificato per tre giornate, mentre per il difensore le giornate di squalifica sono quattro, che non sconterà mai, dato il suo ritiro. Lewandowski, al rientro dal Mondiale, salterà così il derby contro l'Espanyol, ma anche la sfida al Metropolitano contro l'Atletico Madrid e quella contro il Getafe.