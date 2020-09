Barcellona, “meeting” a casa di Suarez: presenti anche Jordi Alba, Busquets e Messi

Giornata chiave quella appena trascorsa in casa Barcellona. Al via la stagione con visite mediche e primo allenamento dell’era Ronald Koeman. Grande assente: Lionel Messi. Eppure, solamente poche ore prima dell’avvio ufficiale della stagione, La Pulce era molto vicina all’ambiente blaugrana.

Barcellona: incontro a casa di Suarez

Come riporta Olé, infatti, l’attaccante del Barcellona Luis Suarez avrebbe incontrato a casa sua il difensore Jordi Alba, il centrocampista Sergio Busquets e appunto anche Lionel Messi. Il “meeting” sarebbe andato in scena poche ore prima della prima sessione di allenamento dei catalani agli ordini di Koeman. Non è detto sapere quali siano stati i dettagli della conversazione, ma probabilmente si è tornati a parlare della delusione della socrsa annata e di quello che sarà il futuro della Pulce che, magari, aveva preannunciato la sua assenza ai test medici e alla prima uscita della nuova stagione.

La volontà di Messi è sempre quella di dire addio al Barcellona.

