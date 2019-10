Barcellona, Messi: “La Liga per noi è sempre più importante, ma vogliamo vincere tutto”

Il fuoriclasse del Barcellona Leo Messi, come sappiamo, nella giornata odierna (mercoledì 16 ottobre) ha ricevuto la sua sesta Scarpa d’oro della carriera, proprio oggi, a 15 anni esatti dal suo esordio con la maglia blaugrana. A margine della cerimonia ha rilasciato queste dichiarazioni: “La Champions League è qualcosa di speciale e ogni anno cerchiamo di vincerla, ma sappiamo anche che la Liga è fondamentale perché ci permette di disputare più coppe per l’anno successivo. Nominiamo sempre la Champions, ma noi del Barça pensiamo sempre sia al campionato che alle coppe, perché vogliamo alzare al cielo tutti i trofei. Voglio ringraziare la mia famiglia, ma naturalmente anche la squadra, perché dico sempre che non avrei potuto vincere questo premio senza l’ausilio dei miei compagni. Il riconoscimento è di tutti, non solamente mio”.