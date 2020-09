Barcellona-Messi, prove di pace: se torna ad allenarsi non ci sarà alcuna multa

Il futuro di Lionel Messi continua ad essere sulla bocca di tutti. La Pulce sembrava fino a poche ore fa lontanissima dal Barcellona, invece, qualcosa potrebbe essere cambiato. Tra le parti, sembra esserci stato un tentativo di venirsi incontro con l’argentino che potrebbe anche rimanere un’ultima stagione. Il club blaugrana, in tal senso, sarebbe anche disposto a chiudere un occhio e non far multare il giocatore dopo aver disertato i primi allenamenti.

Barcellona-Messi: prove di pace

Secondo quanto si apprende dalla Spagna, e più precisamente dal Mundo Deportivo, se Messi dovesse decidere di tornare ad allenarsi col Barcellona, la società avrebbe intenzione di “perdonarlo” e di non infliggergli alcuna multa. Un gesto di avvicinamento che potrebbe mitigare una situazione molto difficile.

Da capire, ovviamente, quale sarà l’intenzione del giocatore. Nelle prossime ore dovrebbe essere previsto un altro incontro tra il padre e agente Jorge e la dirigenza.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE