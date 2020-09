Barcellona, Messi resta e Griezmann torna in bilico: la Premier League lo chiama

Messi resta al Barcellona ma non è detto che debba essere una buona notizia per tutto l’ambiente blaugrana. Infatti, se da una parte la permanenza dell’argentino fa tirare un sospiro di sollievo a tifosi e tutto il parter dirigenziale, dall’altra tra i compagni c’è chi potrebbe non essere poi così contento. Parliamo di Antoine Griezmann che dal suo arrivo in Catalogna non ha certo avuto un super feeling con La Pulce argentina.

Griezmann: sirene dalla Premier League

Che tra i due non ci sia feeling, a livello puramente calcistico, è dimostrato dai dati statistici. Fin dall’inizio della stagione, infatti, è stato visibile come tra il 10 argentino e il campione del mondo francese non ci fosse dialogo in termini di passaggi sul rettangolo di gioco. I due hanno faticato a trovare la giusta sintonia ed ecco perché, in vista della prossima stagione, non è detto che Griezmann debba per forza restare.

Come riportano il Daily Mail, infatti, la Premier League avrebbe bussato nuovamente alla porta de Le Petit Diable con l’intento di convincerlo a lasciare Barcellona. Sul calciatore Arsenal, Manchester United e anche Liverpool osservano attentamente l’evolversi della “situazione Messi”. Dal canto suo il francese non sembra intenzionato a lasciare la Catalogna visto l’arrivo anche del nuovo mister. Ma si sa, le vie del mercato sono infinite…

