Barcellona, Messi sullo scandalo social: “Situazione strana”

Leo Messi rompe il silenzio. L’argentino ha rilasciato un’intervista di 40 minuti al Mundo Deportivo durante la quale ha toccato vari temi. Dall’amore verso Barcellona fino allo scandalo social che ha investito il club nei giorni scorsi.

Proprio su quest’ultimo tema, Messi ha risposto così: “Mi ha colto di sorpresa perché ero in viaggio e ho visto tutto quando sono arrivato. Il Presidente Bartomeu ha detto a noi esattamente quello che ha riferito durante la conferenza stampa. Ci ha spiegato qual è la situazione, ma più di così non posso dire. Tutto quello che ha detto a voi, lo ha detto anche a noi.”

Incalzato dai giornalisti, Messi si è espresso così: “Mi sembra una situazione molto strana se devo essere sincero. Han detto di avere le prove quindi bisognerà aspettare di sapere se è vero oppure no. Di più non possiamo dire. Aspettiamo e vediamo come andrà a finire questa storia. Certo è che è molto strana…”