Barcellona, Messi svincolato e… battuto: De Jong è l’MVP della stagione

La Pulce battuta dal centrocampista olandese

Potrebbe essere l'inizio di una nuova era: quella senza Lionel Messi. Dalla mezzanotte odierna, La Pulce non è più un calciatore del Barcellona essendosi svincolato. E da parte dei tifosi blaugrana - ma in generale da tutto l'ambiente - arriva anche una piccola "frecciata". Infatti, secondo tifosi, giuria dirigenziale e qualche giornalista catalano, il numero 10 argentino non ha meritato il premio come MVP della stagione. A riceverlo è stato Frenkie de Jong.