Barcellona, Mingueza “retrocesso” alla squadra B per… centrare la promozione

Il difensore torna con la squadra B per aiutarla nei playoff

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato dell'incredibile clausola che il Barcellona ha inserito nel contratto del giovane Nico Gonzalez, prodotto de La Masia e calciatore del Barcellona B. 500 milioni per blindarlo per tanto tempo. Ecco, la conferma che la società abbia grande attenzione per la seconda squadra blaugrana trova conferma in un'altra decisione dei vertici dirigenziali: mandare Oscar Mingueza... a disputare i playoff con i più giovani.

RINFORZO - La scelta dei vertici societari è chiara: aiutare la squadra B in occasione del playoff di Segunda B con l'UCAM Murcia. Per questa ragione, nel pacchetto difensivo, ci sarà un giocatore di un livello decisamente superiore che ha giocato in Champions League e che ha giocato un Clasico in Liga diventandone persino protagonista con una rete. Parliamo appunto di Oscar Mingueza che andrà in terza serie e giocherà la sfida in programma domenica per dare il suo contributo ai ragazzi della cantera.

Per il giocatore si tratta di un ritorno dato che ritroverà i i suoi vecchi compagni di squadra, quelli con cui aveva condiviso lo spogliatoio fino a qualche mese fa prima di iniziare a far parte stabilmente della prima squadra allenata da Koeman anche grazie alle tante defezioni in difesa del Barcellona. Da capire se Mingueza resterà anche in caso di passaggio del turno oppure no. La sensazione è che la dirigenza voglia giocarsi al massimo le chance di promozione...