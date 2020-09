Barcellona, mozione dei soci contro Bartomeu: già raccolte 7500 firme

Continuano i problemi in casa Barcellona. Se la grana Messi, almeno dal punto di vista sportivo sembra essere rientrata, dal punto di vista societario tira “una brutta aria”. Soprattutto per il presidente Josep Maria Bartomeu per il quale i soci del club blaugrana si sono mossi con un’iniziativa denominata Més que una Moció ideata per mandarlo via.

Barcellona: mozione contro Bartomeu

Sono già 7.500 i soci del Barcellona che hanno firmato per una mozione contro il presidente uscente Josep Maria Bartomeu. Lo conferma è arrivata anche dall’annunci su Twitter dello stesso gruppo di soci, autori dell’iniziativa Més que una Moció. Come si vede dal messaggio, per poter portare avanti la mozione i soci devono raccogliere 16.521 firme totali (il 15% del corpo elettorale). Dal tweet sembra manchino 8 giorni per poter raggiungere tale obiettivo.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL