Barcellona, nel 2020 fatturato da un miliardo: anche più del Real Madrid

Il primo club ad arrivare a un miliardo di euro di fatturato. Parliamo del Barcellona, pronto a raggiungere la soglia e superarla, perché al termine della prossima stagione le previsioni dicono che gli introiti arriveranno a 1.047 milioni di euro. Il club blaugrana ieri, giovedì 19 settembre, ha presentato il bilancio che dovrà essere approvato dall’assemblea generale dei soci il prossimo 6 ottobre e per il 2018-19 si parla di 990 milioni di euro, con superamento del miliardo, come detto, per il 2020. Nessun’altra società vanta cifre simili, nemmeno i rivali del Real Madrid, che stando alle previsioni dovrebbe chiudere a 855 milioni di euro (in attesa di comunicazioni ufficiali). Il Barcellona, peraltro, per il nono anno consecutivo chiuderà in utile, con margine operativo lordo da 199 milioni di euro.