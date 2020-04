Barcellona nel caos: dimissioni da parte di sei dirigenti della giunta direttiva

Non solo le voci di mercato che coinvolgono alcuni big. In casa Barcellona sembra essere in atto una vera e proprio rivoluzione anche da punto di vista societario. Come si apprende da La Vanguardia, sei dirigenti della società blaugrana hanno rassegnato le dimissioni in blocco nel pomeriggio di ieri giovedì 9 aprile.

Il rinnovo annunciato da Josep Bartomeu non si è fatto attendere e questo ha provocato l’addio dei due vicepresidenti Emili Rousaud ed Enrique Tombas oltre ai dirigenti Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont e il segretario della giunta, Jordi Clasamiglia. Alle basi di questa decisione diversi fattori. In primis la decisione di Bartomeu di declassare alcuni dirigenti, ma soprattutto le decisioni lente a proposito del taglio degli stipendi dei calciatori e il recente Barcellona-gate in cui era giunto alla cronaca il legame fra il Barcellona e l’impresa I3 Ventures che su commissione del club avrebbe il compito di migliorare la reputazione di Bartomeu e di alcuni membri del direttivo sui social creando però account fittizi per screditare possibili avversari nella corsa alla presidenza e non solo.