Barcellona, nessuno come Busquets negli ultimi 10 anni: primo per passaggi nei top 5 campionati

Sergio Busquets da record. Il centrocampista del Barcellona non ha eguali in quanto a passaggi. Stando a quanto riporta Opta, lo spagnolo negli ultimi 10 anni ha collezionato la belleza di 23014 passaggi.

Nessun calciatore dei massimi cinque campionati d’Europa ha fatto meglio di lui. Il classe 1988, che con le maglie di Barcellona e Spagna ha vinto ogni trofeo possibile in carriera, può aggiungere un’altra importante statistica ai suoi successi. Un bel risultato per Busquets e anche per il Barcellona che fa del centrocampista un perno fondamentale nelle trame di gioco.