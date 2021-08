Barcellona, non assegnata la maglia numero 10

Dopo tantissimi anni, la maglia numero 10 del Barcellona, non sarà indossata da nessun calciatore.

NUMERI -Miralem Pjanic, dato tra i calciatori in partenza e fuori dal progetto, ha deciso di indossare la maglia numero 8. Tra i nuovi acquisti, Depay ha scelto la 9. Nel frattempo, però il Barcellona post-Messi sta cominciando a muovere i primi passi, senza però dimenticare il legame, con il fuoriclasse argentino, quindi per ora nessuno avrà la numero 10. Ci sarà tempo, con calma negli anni avvenire per decidere chi, a livello di numerazione, erediterà la maglia con cui Messi ha fatto strabiliare tutti i tifosi blaugrana e non solo.