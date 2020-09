Barcellona, non solo la grana Messi: Umtiti avrebbe violato protocolli anti coronavirus

C’è fermento in casa Barcellona e non tutto è dovuto al caso Lionel Messi. Infatti, nonostante l’assenza dell’argentino ai test fisici e al primo allenamento dell’era Koeman sia stata la notizia del giorno, tra gli assenti c’era anche Samuel Umtiti. Il difensore francese non si è presentato al primo allenamento della squadra perché in quarantena dopo la positività al Covid-19. Fin qui nulla di strano, se non fosse che secondo alcuni organi di stampa spagnoli, il calciatore sarebbe stato visto in aeroporto. Se così fosse avrebbe violato i protocolli anti coronavirus.

Barcellona: grana Umtiti

Secondo quanto si apprende anche da AS e Cadena Cope, Umtiti starebbe spingendo per una cessione e dopo la positività al Covid-19 era obbligato alla quarantena nella propria dimora per il rispetto delle norme anti contagio. Peccato che il francese, secondo diverse testimonianze raccolte dai media iberici, non sarebbe stato realmente in isolamento a casa sua e, anzi, sarebbe stato visto in aeroporto nel terminal dei voli privati in arrivo. Dunque la sua assenza al primo allenamento blaugrana non sarebbe da attribuire “solo” alla positività al coronavirus ma anche alla sua reale assenza da Barcellona che conferebbe l’aver infranto i protocolli di sicurezza richiesti.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE