Barcellona, non solo la Saudi Pro League su Lewandowski: le ultime

Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe essere lontano dal Barcellona: l'attaccante polacco è finito nel mirino di diversi club di Saudi Pro League e della MLS. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l'ex Bayern Monaco ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 ma le offerte in arrivo dai due campionati potrebbero spingerlo a cambiare. Le franchigie della Major League Soccer sono pronte a darsi battaglia per l'attaccante polacco e potrebbero mettere sul tavolo ricche offerte. Anche i club più importanti della Saudi Pro League, però, non vogliono farsi scappare l'occasione di portare un altro grande campione in Arabia Saudita. Insomma, futuro tutto da scrivere per Robert Lewandowski.