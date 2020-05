Barcellona, non solo Lautaro. Nel mirino anche un giocatore del Leicester

Il Barcellona non pensa solo all’attacco. Il club blaugrana ha la priorità Lautaro Martinez, ma la dirigenza non perde di vista anche le altre zone del campo. Gerard Pique non è più un ragazzino e accanto a Umtiti serve un compagno giovane che possa crescere nell’incredibile scuola blaugrana. Per questo motivo il Barcellona ha messo nel mirino un giocatore del Leicester protagonista di un’ottima stagione: Çağlar Söyüncü.

Söyüncü in orbita Barça

Il giocatore però non è un nome nuovo sul taccuino blaugrana. L’agente del giocatore ha infatti confermato che gli spagnoli l’avevano già cercato 4 anni fa: “Il Barcellona lo voleva già nel 2016 quando giocava con l’Altinordu: all’epoca pensammo che era meglio andare in un club in cui Söyüncü avrebbe avuto più spazio, quindi accettammo la proposta del Friburgo. In estate, però, potrebbe volare a Barcellona”. Stando alle parole del procuratore però il turco non ha solo il Barcellona come opzione: “Credo che in Premier solo il Liverpool abbia il potere economico per acquistarlo. Non dimentichiamoci dell’ipotesi francese, il PSG potrebbe essere una sorpresa“. Queste le sue parole ad AS.