Barcellona, numeri impietosi per Dembelé: ha giocato solo il 33,4% dei minuti possibili dal suo arrivo

Un investimento, fin qui, sbagliato. E a sottolinearlo ci ha pensato un’analisi di AS che ha messo in evidenza alcuni numeri, davvero impietosi. Ousmane Dembelé è stato un acquisto errato da parte del Barcellona.

Stando ai dati raccolti dal quotidiano spagnolo, infatti, Dembelé ha giocato solo il 33,4% dei minuti possibili da quando è arrivato in Catalogna. Sette infortuni abbinati anche ad altri problemi fuori dal campo, che non gli hanno permesso di sbocciare come nelle previsioni della società che lo ha prelevato per circa 150 milioni dal Borussia Dortmund nell’estate del 2017.

STATISTICHE – Dei 11.250 minuti che il Barça ha giocato dal momento dell’arrivo del francese, Dembelé ha preso parte attiva a soli 3.768 minuti. Delle 125 partite giocate dal Barcellona, con 11250 minuti totali a disposizione, l’esterno classe 1997 ne ha giocato solo il 33,4%. In questa stagione sono solo 135 minuti quelli da lui disputati su un totale di 720. Cifre davvero negative che fanno capire come l’investimento dei blaugrana sia stato, fin qui, sbagliato. Anche per la prossima sfida ufficiale, quella in Champions League contro l’Inter, Dembelé sarà out dai convocati di Valverde.