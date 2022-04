Barcellona, numeri record di Dembelé anche senza il rinnovo: meglio di Benzema e Messi

Il francese è rinato dopo le tante critiche

Fischiato, criticato e messo in discussione per il futuro. Eppure, Ousmane Dembelé , nell'ultimo periodo sta facendo rispondere al campo. Sono numeri straordinari quelli che il francese del Barcellona sta facendo registrare da quando è tornato protagonista nel progetto blaugrana.

Pur senza aver ancora firmato il rinnovo di contratto, l'esterno ha ripagato fin qui la grande fiducia ricevuta da Xavi che non ha assolutamente pensato alle vicende extra calcio e ha puntato forte su dilui. Dopo essere rimasto ai margini fino a tutto gennaio, Dembelé è stato inserito nuovamente in squadra dal tecnico che sta beneficiando delle sue giocate soprattutto in termini di assist.

I suoi numeri, riportati anche dal Mundo Deportivo, sono davvero da record. In 14 gare il francese ha sfornato ben 11 passaggi decisivi ai compagni raggiungendo in vetta alla classifica de LaLiga Karim Benzema che però ha giocato 27 gare stagionali. Non solo. Per Dembelé sono ben 8 gli assist sfornati nelle ultime 8 giornate. Dati che nel 2022 lo portanto ad essere anche meglio del grande ex Leo Messi che con il Psg è fermo a quota nove assist da inizio anno solare.