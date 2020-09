Barcellona, nuovo capitolo Bartomeu-Messi: incontro per chiedere riduzione ingaggio alla Pulce

Possibili nuovi giorni di fuoco in casa Barcellona e ancora una volta con Lionel Messi protagonista. Nelle prossime ore è atteso un faccia a faccia importante tra il presidente Josep Maria Bartomeu e La Pulce per chiedere al 10 argentino di ridursi l’ingaggio in questa ultima stagione in blaugrana.

Messi: l’incontro con Bartomeu

Sono attese nuove scintille in casa Barcellona. Ancora una volta tra il presidente Josep Maria Bartomeu e Lionel Messi. Il motivo? L’ingaggio della Pulce e l’intenzione del patron di chiedere una riduzione del suo stipendio. Come riporta Deportes Cuatro, nei prossimi giorni i due si incontreranno, per la prima volta dopo il caos delle settimane scorse, e le premesse non sono certo delle migliori.

L’intenzione di Bartomeu è quella di chiedere a Messi di ridursi l’ingaggio per quest’ultimo anno di contratto che gli resta, fino al giugno 2021. La richiesta è dovuta ai problemi economici della società dovuti anche all’emergenza coronavirus. Vedremo se Messi accetterà un nuovo contratto oppure ci sarà l’ennesima telenovela infuocata…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE