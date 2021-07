Barcellona, nuovo kit da trasferta sarà viola in omaggio alla squadra femminile

La scelta cromatica dei blaugrana per la maglia away 2021-22

ANNUNCIO - Il nuovo kit per le sfide away del 2021-22 del Barcellona sarà viola, colore simbolo della lotta per l'emancipazione femminile e contro la disparità di genere: "Il nuovo kit da trasferta è presentato nell'ambito della campagna «MORE THAN», promossa dal Club in questa stagione, che include i pilastri che rendono il Barça un'entità unica al mondo. Il design della maglia è inquadrato sotto uno di questi pilastri, «More than empowerment», che sottolinea l'impegno dell'FC Barcelona per il calcio femminile e il ruolo delle donne nello sport". Si legge nella nota del club sui social e sul sito ufficiale.