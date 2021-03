Barcellona, nuovo presidente e nuovo… mister: spunta Arteta per il dopo Koeman

Una stagione complicata per il Barcellona che ha dovuto fare i conti con le nuove idee tattiche di Koeman a partite dall’agosto 2020, sopportare i rumors sul futuro di Lionel Messi e, sul campo, provare a superare le difficoltà che hanno portato a risultati sotto le attese, su tutti il recente k.o. subito in Champions League contro il Psg.

Ecco perché la figura del tecnico non è mai parsa troppo solida. A confermare questa sensazione è RAC1 che parla di un possibile cambio in vista.

Barcellona, spunta Arteta per il dopo Koeman

Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, con le imminenti elezioni del prossimo presidente del Barcellona, la situazione nel club potrebbe cambiare a partire dalla guida tecnica. Infatti, nel caso in cui Joan Laporta dovesse venire eletto – al momento appare come favorito -, il nome di Mikel Arteta, attuale mister dell’Arsenal, sarebbe il prescelto per guidare la squadra catalana. Cresciuto sotto l’ala di Pep Guardiola – uno non a caso in quanto a storia con il Barcellona -, lo spagnolo sarebbe il candidato ideale per il futuro della società.