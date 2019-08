Barcellona, ossessione Neymar: nuova proposta al PSG

Il Barcellona non molla. I catalani, infatti, continuano a fare sul serio per riportare in Spagna Neymar. Solamente due anni fa, l’attaccante brasiliano lasciava i Blaugrana per sposare il progetto ambizioso del Paris Saint-Germain. Tuttavia, le ultime stagioni non hanno regalato grandi gioie a O’Ney che ora sarebbe intenzionato a ripercorrere a ritroso il viaggio del 2017. Attualmente, l’ipotesi sembra aver perso leggermente quota. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Barcellona non avrebbe intenzione di arrendersi, ma le spese per l’operazione non sarebbero affatto limitate. Così i catalani avrebbero pensato di ricorrere alla cosiddetta “Formula Mbappé”, ossia un pagamento posticipato di un anno con cifre abnormi. Lo stesso sistema utilizzato dal PSG nel 2017 per acquistare l’attaccante francese. Al momento il club vincitore delle ultime due Ligue 1 non sembra interessato, ma il mercato può regalare ancora moltissime sorprese.