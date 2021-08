Barcellona, ossigeno puro: ottenuto un prestito di 455 milioni di euro

Il club catalano adesso potrà operare sul mercato

Il Barcellona, ​​che si trova in una situazione finanziaria difficile, è stato costretto a chiedere un prestito a Goldman Sachs. L'importo richiesto e ottenuto è di 455 milioni di euro. Il prestito è stato concesso al club per 10 anni con un tasso di interesse medio dell'1,98%. Inoltre, il Barcellona ha ottenuto 140 milioni di rinegoziazione di parte del precedente debito dell'ente a condizioni più favorevoli. Questo piano è garantito con i diritti televisivi. In precedenza, il presidente del club catalano, Joan Laporta, aveva affermato che il debito totale del club supera gli 1,3 miliardi di euro.