Barcellona, partitella tra amici al Camp Nou? Ora è possibile: ecco quanto costa

L'iniziativa del club blaugrana

Dal 6 all’11 giugno tutti gli appassionati potranno realizzare il sogno di giocare al Camp Nou proprio come i fuoriclasse della prima squadra o come hanno fatto in passato i vari Messi, Xavi e Iniesta. Per poter pestare il prato dello stadio più grande d’Europa sono però necessari 300 euro a persona: il Barça ha fatto sapere che è questo il prezzo necessario per prenotare una partitella tra amici. Secondo quanto riferito dalla nota ufficiale del club, nel prezzo di 300 euro, oltre alla possibilità di giocare 60 minuti al Camp Nou, è incluso l’utilizzo degli stessi spogliatoi della prima squadra: chiunque potrà usare le poltroncine riservate a Piqué, Busquets e gli altri campioni del Barça.