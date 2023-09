Barcellona, passi avanti per il rinnovo di De Jong

Sul fronte operativo il ds Deco è al lavoro per chiudere nel minor tempo possibile alcuni dei rinnovi più urgenti. Definito il prolungamento fino al 2028 di uno dei gioielli del vivaio, Alejandre Balde , gli altri nomi più “caldi” sul tavolo sono quelli di Sergi Roberto e Marcos Alonso, che andranno in scadenza nel prossimo giugno, mentre sarebbe ai dettagli il rinnovo del talentino Lamine Yamal , anch’egli legato solo fino al 2024, per altri tre anni.

Così la società, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ha iniziato le negoziazioni con Ali Dursun, il manager del centrocampista olandese, attualmente fermo per l’infortunio subito contro il Celta, riscontrando l’apertura dell’ex Ajax ad allungare il proprio contratto con i blaugrana. Il club ha assicurato a De Jong di non avere alcuna intenzione di cederlo per fare cassa, ritenendolo un giocatore centrale per le prossime stagioni.