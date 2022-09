Barcellona, Pedri e gli allenamenti con Kessie: “Se ti scontri con lui…”

Pedri , infatti, ha ammesso che gli allenamenti con l'ivoriano gli mettono una certa... paura. "È un animale, una locura in campo. Quando ci sono dei contrasti e lui si scontra con qualcuno, la gente viene lanciata a tre metri di distanza. In allenamento preferisco non stargli vicino".

Sulla crescita personale e la voglia di trionfare con il club blaugrana, il giocatore spagnolo ha poi aggiunto: "Ora lavoro molto sul fisico, devo ancora migliorare, ma piano piano aggiungo piccole dosi nell'allenamento quotidiano. In partita invece devo entrare più in area, imparare a prendere sempre la decisione giusta, lavorare sodo per la squadra. Poi per esempio contro il Bayern ho fallito delle occasioni che non si possono perdonare. Al Barcellona c'è sempre pressione e anche in Nazionale, possiamo vincere tutto e lotteremo per farlo".