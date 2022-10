Barcellona, Pedri: “Fallimento uscire da Champions. Ora vincere l’Europa League”

Cade il Barcellona in Champions League contro il Bayern Monaco e, con il successo dell'Inter contro il Viktoria Plzen, dice addio al torneo venendo "retrocessa" in Europa League. Al termine della sfida, il centrocampista blaugrana Pedri ha parlato ai canali Uefa, come riportato anche da Marca, ammettendo la forte amarezza per questo risultato che lui stesso definisce un fallimento.