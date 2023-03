Barcellona, Pedri infortunato: niente Clasico col Real Madrid e gare con la Spagna

Il centrocampista rinuncia al Clasico e alla convocazione con la Spagna.

Redazione ITASportPress

Brutte notizie per il Barcellona e il suo allenatore Xavi in vista del Clasico di domenica sera contro il Real Madrid. Per l'occasione, infatti, i blaugrana speravano di aver recupero Pedri per l'importante gara che potrebbe dire molto sulla corsa al titolo di Liga. Invece, i catalani, non potranno contare sul loro fenomenale centrocampista.

Pedri, classe 2002, sembrava potesse rientrare proprio per questa fondamentale gara ma nel corso dell'ultimo allenamento avrebbe sentito delle particolari sensazioni negative e avrebbe deciso di rinunciare al rientro questo weekend. Non solo. Come spiegato da Marca, il giocatore avrebbe anche deciso di non rispondere neanche alla convocazione di De La Fuente per la Spagna.

Al mister del Barcellona e al CT delle Furie Rosse, dunque, il compito di trovare delle soluzioni per rimpaizzare il giovane centrocampista. Staremo a vedere come si comporterà domenica sera il Real Madrid in mezzo al campo sfidando un reparto privo di uno dei migliori rivali.