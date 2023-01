Barcellona, Pedri: “Vogliamo la Liga. Se siamo in forma nostro gioco inarrestabile”

Primo posto in Liga con gli stessi punti e le stesse partite giocate del Real Madrid. Il Barcellona ha tutte le intenzioni di restare al comando e di giocarsi il titolo fino alla fine. La conferma arriva anche dalle parole di Pedri , centrocampista del club blaugrana, a DAZN e riprese da AS .

Il giovane spagnolo ha spiegato come la priorità della squadra di Xavi sia il campionato, anche se, sicuramente, le Coppe non andranno trascurate, nonostante la Champions sia sfuggita già nel girone. "La Liga è un titolo molto importante per noi e ce la metteremo tutta per vincerla", ha spiegato il centrocampista. "Quando giochiamo bene e stiamo fisicamente in forma, il gioco che facciamo è inarrestabile. È vero che non abbiamo vinto titoli, ma lo stile Barça, adattandosi al calcio di oggi, potrebbe avere molto a che fare con titoli e vittorie, e lo vedremo presto".