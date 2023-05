Barcellona pensa di lasciare l’Europa se la Uefa lo escluderà dalle coppe

Il Barcellona starebbe riflettendo sulla possibilità di giocare come "ospite" in un altro torneo, non in Europa, se l'Uefa lo metterà fuori dalla Coppe. Il tutto riguarda il famoso caso Negreira, il quale vede il Barça imbrigliato in una situazione particolarmente complicata. Tra presunti pagamenti corrisposti all'ex arbitro María Enríquez Negreira e le indagini della UEFA, il timore di importanti penalizzazioni o esclusione dalla Champions si fa vivo in casa blaugrana. Dunque, secondo quanto rivelato dal programma 'Onze' di Tv3 il club starebbe ragionando sulla possibilità di lasciare l'Europa e ricavare denaro dalla partecipazione ad altre competizioni, che non riguardino il vecchio continente.