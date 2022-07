Barcellona, per il caso De Jong ci pensa Xavi: può restare ad una condizione

Il futuro di Frenkie De Jong al Barcellona resta ancora decisamente incerto. L'olandese è al centro di molti rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza più per questioni economiche che tecniche. La conferma sarebbe arrivata anche nelle ultime ore quando, secondo AS, per avere ancora maggiore chiarezza nell'ambiente è stato necessario l'intervento di mister Xavi.