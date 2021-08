Barcellona, per il “ritorno” Messi ha scelto la Juventus

I tifosi catalani sono ansiosi di rivedere il numero 10 argentino, indossare nuovamente la maglia del Barcellona.

Dalle ultime indiscrezioni, il rinnovo di Leo Messi ormai è solo una formalità. L'attaccante argentino, vincitore della Coppa America , si appresta a legarsi per altri 5 anni al Barcellona. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un cospicuo taglio dello stipendio (si parla di circa il 50 %). Messi inoltre sembra che abbia già scelto la sfida, in cui tornerà ad indossare nuovamente la maglia blaugrana, la prima della nuova stagione.

GAMPER - Secondo le notizie riportate dai media esteri, l'argentino firmerà nel corso di questo fine settimana, per essere poi a disposizione l'8 Agosto, in occasione della sfida contro la Juventus, valida per la conquista del Trofeo Gamper (classico appuntamento estivo per il Barcellona). Da notare curiosamente, che Messi affrontò per la prima volta la Juventus proprio nel trofeo Gamper, all'età di 18 anni, nel lontano 2005. Corsi e ricorsi storici, che sanciranno il proseguimento di una bellissima storia d'amore, che esula da questioni meramente economiche. Il binomio Messi-Barcellona continuerà e sarà indissolubile, come sempre.