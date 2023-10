Barcellona, per l’erede di Lewandowski si guarda a Manchester

Così, nonostante i 35 anni compiuti, Xavi e i tifosi blaugrana hanno tutta l’intenzione di godersi le gesta di Lewa ancora per qualche anno, e altrettanto punta a fare il giocatore, che sogna di vincere la seconda Champions League della propria carriera.

Eppure, proprio in considerazione dell’anagrafe, in società si è già iniziato a guardarsi intorno per individuare in anticipo il possibile erede di Lewandowski, che potrebbe anche lasciare Barcellona prima della scadenza del contratto, prevista per giugno 2026.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, da sempre vicino alle cose blaugrana, il preferito sarebbe Julian Alvarez. Il campione del mondo argentino, classe 2000, si sta ritagliando sempre più spazio nel Manchester City, dove Pep Guardiola sta iniziando a farlo giocare insieme a Erling Haaland, del quale è a tutti gli effetti la prima alternativa nel ruolo di centravanti.

La coesistenza costringe però Alvarez a giocare in una posizione defilata, che pur si adatta alle caratteristiche del giocatore che nello scorso Mondiale ha strappato in corsa il posto da titolare a Lautaro Martinez risultando importante per la cavalcata dell’Argentina, ma che resta una punta centrale.

Ad oggi è difficile immaginare che il City accetti di privarsi di Alvarez, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2028. A spaventare i campioni d’Inghilterra è però la clausola rescissoria di “appena” 50 milioni, non certo proibitiva neppure per le casse del Barcellona.

Con il Real Madrid che sarebbe a propria volta pronto a mettere nel mirino proprio Haaland si prospetta un derby tra le grandi di Spagna per dare la caccia ai big dell’attacco di Guardiola…

