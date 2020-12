Barcellona, piove sul bagnato: Coutinho fa crack e stagione a rischio

Non solo il “triste” 1-1 contro l’Eibar, in casa Barcellona si fanno i conti anche con gli infortuni. Questa volta è Philippe Coutinho a fermarsi e, probabilmente, anche a lungo. In attesa di conoscere i risultati della risonanza magnetica che verrà effettuata in queste ore, secondo la stampa spagnola non ci sono belle previsioni.

Il brasiliano è uscito al 92esimo dell’ultimo match dell’anno a seguito di una torsione innaturale al ginocchio. Secondo AS e Sport, per l’ex Bayern Monaco, Liverpoo e Inter potrebbe trattarsi di una lesione ai legamenti che, quindi, potrebbe comportare anche l’intervenuto chirurgico e, dunque, anche ad una lunga pausa forzata.

Dopo l’ennesima battuta d’arresto in Liga, per il Barcellona e per Koeman un’altra brutta, terribile notizia in questo 2020 catastrofico.