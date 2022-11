Barcellona, Piqué annuncia l’addio al club catalano

Il Barcellona continua a deludere e forse l'eliminazione dalla Champions League ha spinto il difensore Gerard Piquè a chiudere la parentesi blaugrama. "Ho deciso che è ora di chiudere questo cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barcellona non ci saranno altre squadre, e sarà così". Così Piqué, nel video in cui ha annunciato che quella di sabato sarà la sua ultima partita con la maglia del Barça, ha contemporaneamente reso noto che metterà anche la parola fine sulla sua carriera da calciatore. Non giocherà in un altro club e, di conseguenza, l'ultima partita al Camp Nou di Pique sarà sabatocontro l'Almeria. Poi, scrive 'Sport', l'ultima apparizione ufficiale che avverrà nel successivo turno a Pamplona contro l'Osasuna. Piquè con il Barcellona ha vinto tutti i titoli possibili e anche con la nazionale spagnola.