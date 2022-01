Barcellona, Piqué ha le idee chiare: “Battere Real e poi vincere Supercoppa”

Il difensore verso le semifinale contro i Blancos

Domani si giocherà la semifinale di Supercoppa in Spagna con il grande Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Sulla carta le due formazioni vivono momenti ben differenti con i Blancos decisamente favoriti. Eppure, Gerard Piqué, difensore blaugrana, non si dà per vinto e anzi... Il centrale spagnolo, intervenuto a Movistar + come riportato dal quotidiano Sport, traccia la linea per vincere la sentita gara e arrivare in finale.