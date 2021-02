Barcellona, Piqué: “L’85% degli arbitri spagnoli favorisce e tifa Real Madrid”

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha accusato gli arbitri spagnoli di non essere imparziali. Secondo il difensore catalano, l’85% degli arbitri favorisce e tifa per il Real Madrid, dichiarazione forte fatta questa sera nel corso di un’intervista rilasciata a Post United. “L’ultimo campionato del Real Madrid è il più grottesco che abbia visto nella mia vita. La partita di San Sebastián, con quattro episodi dubbi e tutti e quattro a favore del Real Madrid. Alcune cose che, con il VAR, sono totalmente ingiustificabili. E in tv, chi sono i commentatori incaricati di analizzare i casi dubbi? Álvaro Benito, con un passato nel Real Madrid, Roberto Palomar, giornalista al seguito da una vita del Real Madrid, Santi Cañizares… Vorrei vedere due di Madrid e due di Real Sociedad. Alla fine cosa potranno mai dire se sono tutti ex Real Madrid o legati al Real Madrid? L’85% degli arbitri favorisce e tifa per il Real Madrid”. Va ricordato che nella stagione 2020/2021, Barcellona e Real Madrid hanno giocato 20 partite nel campionato spagnolo e hanno conquistato 40 punti ciascuno e al momento sono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Il leader della classifica è l’Atletico Madrid, che ha 50 punti.