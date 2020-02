Barcellona, Piqué punge: “Basta gettarsi le cose in faccia. Messi-Abidal? Sanno cosa hanno detto di giusto e cosa no…”

Una brutta eliminazione, quella subita dal Barcellona in Coppa del Re ad opera dell’Atletico Bilbao. Dopo i problemi recenti sul caso Messi-Abidal, anche il campo non perdona e mette in mostra la fragilità del club catalano.

A parlare dopo la sconfitta è Gerard Piqué. Come riporta Marca, il difensore ha cercato di mettere la parola fine alle vicende che hanno un po’ scombussolato l’ambiente: “Ora non è il momento di tirare fuori i panni sporchi che hanno tutti i club. Posso dire che siamo contenti del modo in cui abbiamo giocato e reagito a quando accaduto all’esterno. È davvero difficile, ma abbiamo fatto un passo importante. Abbiamo avuto emozioni positive. Il conflitto tra Messi e Abidal? Penso che ognuno di loro sappia cosa ha fatto e detto di giusto e cosa no. Dovremmo lavorare e non gettare tutto in faccia in questo momento della stagione, poiché questo non aiuta. Dobbiamo concentrarci sulle partite e vincere”, ha detto Piqué.