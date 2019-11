Barcellona, Piqué risponde alle critiche: “Con Luis Enrique dicevano che giocavamo male, poi fatto il Triplete…”

Il Barcellona si ferma in casa contro lo Slavia Praga. Uno 0-0 in Champions League che ha lasciato tanti dubbi sulla reale forza dei blaugrana. Tante critiche ricevute dagli uomini di Valverde che hanno risposto, a modo loro, con Gerard Piqué. Il centrale spagnolo è intervenuto ai microfoni di Movistar per analizzare il brutto pari ottenuto e rispondere alle accuse ricevute.

GARA – “Abbiamo provato a vincere, abbiamo creato delle occasioni ma non abbiamo fatto gol. Chiaro che il risultato non ci sta bene, ma quando il Barcellona non vince due partite è subito caos e ci arrivano molte critiche. Si chiede sempre tanto ai blaugrana. L’esigenza verso di noi è massima”, ha detto Piqué.

PRECEDENTE – Ma quasi a togliersi un sassolino dalla scarpa, il difensore ha poi aggiunto: “Se possiamo vincere la competizione giocando così? Beh, anche al primo anno di Luis Enrique la gente diceva che giocavamo male. I primi sei mesi almeno. Poi abbiamo fatto il Triplete. Quindi… Sicuramente possiamo migliorare a livello di gioco”.