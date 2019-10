Barcellona, Piqué rivela: “Ci siamo ritoccati lo stipendio per far tornare Neymar. Su Messi…”

Nel programma televisivo El Larguero dell’emittente Cadena SER, il difensore del Barcellona Gerard Piqué si è espresso su vari temi, a partire dal possibile ritorno in blaugrana di Neymar, sfumato la scorsa estate: “Ci siamo ritoccati il contratto così da gestire al meglio il fair play finanziario e consentire al brasiliano di tornare da noi. Tutto può succedere nel calcio, per lui la porta resta aperta, più che abbassare il nostro stipendio, si cercava una formula adeguata. Il club aveva infatti detto che andava bene, ma poi sono sorti altri problemi”.

Su Messi: “Ormai non è più sorprendente, è il migliore di sempre, punto. Sempre più persone lo pensano. Con Griezmann va d’accordo, così come con Dembélé e con Pedro prima”.

Sappiamo che Piqué è molto amante del tennis, così rivela: “Quando incappo in una giornata storta mi dicono che penso troppo al tennis, o se si perde si dice che è colpa di Piqué. Ma non mi interessa, io rispetto le opinioni di tutti, ma quello che penso e che faccio lo so io, continuo a lavorare per migliorarmi”.